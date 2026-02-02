Россия увеличит число прямых рейсов в одну из самых опасных стран мира

Россия увеличит число прямых рейсов в Афганистан, который был признан в 2025 году одной из самых опасных стран мира. Об этом сообщает РФ Гуль Хасана.

По словам дипломата, на протяжении последних четырех лет авиакомпания Ariana Afghan Airlines выполняет один прямой рейс в неделю между Афганистаном и Россией. Сейчас ведется работа по запуску рейсов перевозчиком Kam Air между Кабулом и Москвой, добавил он.

Хасан также отметил, что параллельно с этим предпринимаются усилия по увеличению взаимных поездок граждан обеих стран.

Ранее российский тревел-блогер побывал в Афганистане и описал страну словами «бесконечные бетонные заборы». Россиянин назвал суровые меры безопасности в Кабуле избыточными.