Распродажа «Победы»: туристы не сэкономят на билетах из Москвы в Стамбул

Проверили, есть ли выгодные предложения по акции «Победы». При покупке билетов до 8 февраля по промокоду на любые направления с вылетом до 24 октября 2026, авиакомпания обещает скидку до 20%. Важный нюанс – распродажа касается только тарифов «Выгодный» и «Максимум», включающим провоз багажа: 10 и 20 кг соответственно. Билеты по «Максимуму» можно еще и бесплатно обменивать.

Посмотрели цены по популярным туристическим направлениям для поездок из Москвы на майские праздники – в Санкт‑Петербург и Стамбул – по тарифу «Выгодный».

Перелет в крупнейший город Турции туда и обратно с 2 по 9 мая у «Победы» обойдется в 36,5 тыс. руб. Вылет из Москвы запланирован в комфортное время – в 07:45.

Оказалось, что в сервисах онлайн‑бронирования есть варианты по схожей стоимости и даже чуть дешевле: например, round trip с чемоданом доступен за 34 тыс., если в одну сторону лететь «Победой», а обратно – самолетом Southwind Airlines. У первой авиакомпании в тариф включен багаж 10 кг, у второй – 20.

За 35 и 36 тыс. руб. предлагают перелет из Москвы в Стамбул и обратно AJet и Southwind, но с возможностью провезти до 20 кг.

Однако билеты из Москвы в Санкт‑Петербург на те же даты выгоднее все же приобретать у «Победы»: по акции они стоят около 10 тыс. руб. с багажом. По данным агрегаторов, это самый доступный вариант на майские. Вылеты удобные и экономят время отдыха – из Москвы утром (07:50, 08:15, 09:10), обратно из Петербурга вечером (19:40, 21:25).

У других авиакомпаний минимальные «багажные» предложения дороже: примерно 14 тыс. у Utair и 15 тыс. у S7, при этом допускается чемодан весом до 20 и 23 кг соответственно.

У «Аэрофлота» самые дешевые билеты – от 15,5 тыс. руб., время вылета комфортное – в 09:00 из Москвы, в 22:00 из Петербурга. В тариф включен багаж до 23 кг.