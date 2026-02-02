У туристов появилась возможность дешево слетать на Мальдивы

В системах онлайн-бронирования обнаружены дешевые авиабилеты на Мальдивы. Речь о прямых рейсах «Аэрофлота» из Москвы – это наиболее быстрый вариант оказаться на островах для туристов из России, все остальные предполагают пересадку. Лидером низких цен стал билет Москва – Мале за 12 тыс. Такой можно было взять сегодня утром, а лететь нужно было уже вечером. Предложение быстро закончилось. Тем не менее есть и другие варианты.

Например, отправиться завтра из Шереметьево можно отправиться всего за 21 тыс. уже с учетом багажа. Места есть на 2 рейсах, но нюанс – искать их надо не на сайте нацперевозчика, а у билетных агентов.

Обратные места по такой цене в феврале не попадаются. Но улететь за 30 тыс. можно. У самой авиакомпании есть такие предложения без багажа, но с ручной кладью до 10 кг, начиная с 16 февраля и далее в течение всей недели. За чемодан побольше придется доплатить 6 тыс.

Таким образом самый дешевый вариант туда-обратно равен 51 тыс. Либо можно взять билеты в оба конца на сайте «Аэрофлота», тогда выйдет порядка 63 тыс., что тоже вполне не дурно. На этой неделе у авиакомпании есть варианты туда от 33 тыс. налегке и от 37 тыс. с багажом.

Ранее TourDom.ru писал, что самый дешевый вариант отдохнуть на Мальдивах в феврале и марте обойдется в 80 тыс. на человека за 10 дней. Но это туры с размещением в гестхаусах. В солидных отелях уровня 5* в этом месяце тоже есть скидки.