Китайская авиакомпания запустит прямые рейсы между Харбином и Хабаровском

Китайская авиакомпания China Southern Airlines планирует к концу 2026 года запустить прямые рейсы между Харбином и Хабаровском.

Об этом рассказал Юэ Цзунцин – глава отдела маркетинга филиала авиакомпании в провинции Хэйлунцзян в эфире местного телевидения. По его словам, ранее возобновились полеты по маршруту Харбин – Владивосток по понедельникам и пятницам. Их выполняет российская авиакомпания «Аврора». В ближайшее время количество рейсов вырастет до 3 раз в неделю.

Туристы из других регионов уже имеют возможность добираться в Китай прямыми рейсами как российских, так и китайских перевозчиков. Самолеты летают из более десятка российских городов. Например, есть рейсы из Москвы и Санкт-Петербурга в Пекин, Шанхай и другие китайские мегаполисы. Из Владивостока и Хабаровска можно долететь в Пекин, Харбин, Далянь и Шанхай. Из Иркутска – в Пекин и Харбин. В китайскую столицу также можно добраться из Екатеринбурга, а в Шанхай – из Уфы. Жителям этих городов также доступны авиарейсы на курорт Санья.Турпоток из России в Китай в 2025 году, по предварительным данным, превысил 2 млн человек. В текущем году прогнозируется дальнейший рост количества российских туристов, особенно на фоне безвизового режима.