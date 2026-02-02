Суд взыскал с Pegasus в пользу туристов почти миллион рублей

Московский районный суд Санкт-Петербурга рассмотрел иск пассажиров к авиакомпании Pegasus и встал на их сторону, признав нарушение прав потребителей. В пользу истцов суд постановил взыскать почти 1 млн руб.

Как сообщили в объединенной пресс-службе судов города, с иском обратились Александра Долгих, а также Екатерина и Александр Слесаревы. По материалам дела, 10 октября 2024 года Александр Слесарев приобрел билеты на 3 пассажиров по маршруту Даламан – Стамбул – Санкт-Петербург с вылетом 29 октября. Перевозчиком должна была выступить авиакомпания Pegasus, общая стоимость билетов превысила 101 тыс. руб.

В день вылета пассажиры прибыли в аэропорт Даламана, прошли регистрацию и получили электронные посадочные талоны с указанными местами. Однако на стойке регистрации им сообщили об аннулировании бронирования. Несмотря на то что рейс был выполнен по расписанию, истцы на борт допущены не были и вылететь не смогли. Помощь со стороны сотрудников аэропорта пассажирам оказана не была.

Позже стало известно, что перевозчик отменил бронь из-за подозрений в мошенничестве при оплате дополнительного багажа. Суд указал, что такие обстоятельства не являются законным основанием для одностороннего отказа от исполнения договора воздушной перевозки.

По итогам разбирательства с авиакомпании Pegasus Hava Tasimaciligi AS было взыскано 937 468 руб. 52 коп. в пользу пассажиров.