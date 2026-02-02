Курорт в Турции оказался под водой

Сильные осадки спровоцировали локальные наводнения в турецком курортном Бодруме. Уровень воды быстро поднялся в руслах рек, из-за чего улицы в нескольких районах оказались под водой, а часть домов – затоплена, пишет РИА «Новости».

© tourdom.ru

Больше всего пострадали жилые дома в Ортакенте, Тургутрейсе, Битезе, Конаджике, Тюркбюкю и Гелькее. В некоторых из них вода поднялась на 4–5 см.

В зоне рынка Тургутрейса переполненные ливневки создали риск подтопления для отдельных предприятий. Инфраструктура также получила повреждения. В районе Акьярлы обрушился участок набережной дороги у русла реки; движение ограничено, установлены ограждения. В Битезе поток воды унес автомобиль, который застрял в водосточном канале. Водителя извлекли сотрудники пожарной охраны и муниципальных служб.

После окончания дождя коммунальные бригады перешли к расчистке улиц, переулков, русел ручьев и основных магистралей. По информации мэра Бодрума Тамера Мандалинчи, приоритетом остаются работы в наиболее пострадавших локациях и восстановление пропускной способности ливневой системы.