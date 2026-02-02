Туристам запретили привозить сигареты на Шри-Ланку

Иностранным туристам, прибывающим на Шри-Ланку, с января запретили ввозить сигареты. Об этом сообщают местные СМИ со ссылкой на постановление Министерства финансов республики.

© tourdom.ru

Причина такого ограничения – резкий рост контрабанды табака. За последние 4 месяца под руководством таможни Шри-Ланки было уничтожено в общей сложности 2 032 804 сигарет, незаконно ввезенных в страну пассажирами, прибывшими через международный аэропорт Коломбо.

Рыночная стоимость конфиската оценивается в 305 млн рупий, а потенциальные потери налоговых поступлений для правительства в случае попадания этих сигарет на местный рынок – 271 млн рупий.

Отметим, что российские туроператоры о новых ограничениях пока не сообщали. Кроме того, туристы на Шри-Ланке в локальных чатах также с удивлением обсуждают нововведение. Многие россияне, прилетевшие на остров в январе, везли с собой сигареты и проблем на границе не испытывали. Последняя норма предполагала, что иностранный гражданин может взять с собой на отдых до 200 сигарет.