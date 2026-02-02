Россия и Афганистан планируют увеличить число прямых авиарейсов

© Вечерняя Москва

Количество прямых авиарейсов между Россией и Афганистаном планируется увеличить. Об этом в понедельник, 2 февраля, заявил новый посол Афганистана в РФ Гуль Хасан.

В настоящее время национальный авиаперевозчик Ariana Afghan Airlines выполняет один рейс в неделю. Дипломат сообщил, что ведется работа по запуску дополнительных рейсов.

— Авиакомпания Ariana Afghan Airlines на протяжении последних четырех лет выполняет один прямой рейс в неделю между Афганистаном и Россией. Также ведется работа по запуску в ближайшем будущем прямых рейсов авиакомпанией Kam Air между Кабулом и Москвой, — объяснил дипломат в беседе с ТАСС.

Он добавил, что параллельно предпринимаются усилия для увеличения взаимных поездок граждан, что в перспективе приведет к росту числа рейсов.

24 декабря посол Бразилии в Москве Сержио Родригес дос Сантос заявил, что Бразилия и Россия могут вернуться к прямым авиаперелетам при устойчивом интересе со стороны туристов. Дипломат пояснил, что прямые рейсы между странами уже существовали, однако их отменили из-за слабого пассажиропотока.