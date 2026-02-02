Россиянин побывал в Нью-Йорке и поделился впечатлениями

Российский тревел-блогер Александр побывал в Нью-Йорке и признался, что это первый город в США, который ему понравился. Своими впечатлениями он поделился в личном блоге «#делайчехочешь» на платформе «Дзен».

Автор публикации отметил, что Нью-Йорк «не пытается кому-то понравиться».

«Тут всем на тебя немного плевать — и это огромный плюс. Никто не смотрит, как ты одет, на какой машине приехал, откуда ты и зачем. Нью-Йорк видел все. После него ты уже никого не удивишь», — такими фразами описал он увиденное.

Россиянин добавил, что в маленьких американских городах люди смотрят на приезжих, а в Нью-Йорке — нет. По его словам, это расслабляет сильнее, чем улыбки и вежливые фразы.

Александр также рассказал, что в этом месте роскошь и бедность не разделены забором, а стоят через дорогу.

«Вот дорогой ресторан, а через 50 метров мужик с тележкой и всем своим миром внутри. Вот небоскреб, а за углом старый дом с пожарными лестницами и бельем на веревках. Город не скрывает своих проблем. Он их не стесняется. Он просто с ними живет», — констатировал он.

После многих американских городов, где все выглядит как аккуратный торговый центр с домами, Нью-Йорк ощущается живым, заключил автор.

Ранее этот же тревел-блогер описал США фразой «снаружи картинка мечты, а внутри — пусто». Он пояснил, что в России бедных людей сразу видно, поскольку они не пытаются маскироваться. А в Америке все иначе.