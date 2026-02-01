Российские туристы все чаще путешествуют в Китай

Китай стал главным быстрорастущим направлением внешнего туризма в России в 2026 году, рассказали "РГ" в "Авиасейлс". Представители туротрасли отмечают, что после введения безвизового режима российские туристы хлынули в Китай, а туроператоры расширили свои программы.

"С начала 2026 года Китай показал самый высокий рост спроса среди зарубежных направлений: доля бронирований выросла в два раза по сравнению с аналогичным периодом 2025 года. Даже после окончания действия безвизового режима с 14 сентября 2026 года спрос не снижается - билеты на осень бронируют почти в три раза чаще, чем годом ранее", - рассказали "РГ" в "Авиасейлс".

Представители туротрасли также отметили, что благодаря введению безвиза Китай уже вошел в топы продаж у российских туроператоров. Рост числа турпоездок повысился минимум на 50%, говорит вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР), гендиректор Space Travel Артур Мурадян. По его словам, российские и китайские перевозчики расширили полетное расписание на зимний сезон.

Руководитель пресс-службы сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip Елена Шелехова отмечает, что в 2026 году только в январе количество бронирований отелей в Китае выросло на 45%.

По данным сервисов, чаще всего россияне планируют поездки в Пекин, Шанхай и Гуанчжоу. В OneTwoTrip добавили, что также популярны Чэнду и Шэньчжэнь.

У туроператоров также в лидерах по популярности программы в Пекин и Шанхай, но пользуются спросом и туры на пляжный Хайнань, а также сложные экскурсионные маршруты с круизами по Янцзы на лайнерах.

"В этих турах можно увидеть такие удивительные места, как горы "Аватар" в Чжанцзяцзе, китайские фьорды Яншо, Гуйлинь. Можно побывать в гостях у панд в Чэнду, посетить деревни на воде Чжуцзяцзяо", - говорит руководитель PR-отдела туроператора ITM group Андрей Подколзин.

Как отметил Мурадян, полноценный эффект от безвиза больше проявится весной, когда в материковом Китае начнется туристический сезон. Основной рост ожидается по уже популярным направлениям: Пекин и Шанхай, Гуанчжоу, Чэнду, Сиань.