В Санкт-Петербурге наблюдается усиление интереса к путешествиям в ОАЭ

Лидирующие позиции по-прежнему занимает Дубай. В Северной столице заметно увеличилось количество желающих посетить Арабские Эмираты. В период новогодних каникул данное направление стало наиболее востребованным среди петербуржцев.

© runews24.ru

В 2025 году пассажиропоток из аэропорта «Пулково» в ОАЭ составил 375 тысяч человек, что на 8% больше, чем годом ранее, сообщает пресс-служба «Воздушных ворот Северной столицы».

Согласно аналитике OneTwoTrip, количество авиабилетов, приобретенных из Санкт-Петербурга в Эмираты, увеличилось на 20%. Дубай – наиболее предпочтительное направление для путешественников (79,8% от всех бронирований). Однако, растет популярность и других городов, таких как Абу-Даби (13%), Шарджа (4,5%) и Рас-эль-Хайма (1,2%).

Специалисты прогнозируют дальнейший рост пассажиропотока из Петербурга в ОАЭ, обусловленный развитой авиационной сетью и наличием прямых рейсов от Emirates, Flydubai и «Аэрофлота».

Ранее мы писали, что Дубай готовится ослепить туристов «Золотой улицей». Также стали известны самые популярные у россиян направления секс-туризма.