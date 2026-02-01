Летевший из Вьетнама в Россию самолет дважды садился в Китае

Самолет авиакомпании «ИрАэро», летевший 31 января рейсом IO 862 с острова Фукуок (Вьетнам) в Иркутск, дважды приземлялся в Китае. Одна остановка – в Гуйлине – была плановой для дозаправки Sukhoi Superjet 100. Вторая – в аэропорту Даджукун (Дагуоцун) в Шицзячжуане – оказалась вынужденной. О ситуации рассказал пассажир этого рейса, информацию редакции TourDom.ru подтвердили на горячей линии аэропорта Иркутска.

«Летели сегодня из Фукуока, сели в Китае», – написал один из туристов в соцсетях в 8 утра по местному времени (в 03:00 мск).

Авиакомпания разместила пассажиров в гостинице и организовала горячее питание:

«Всех заселили в отдельные номера. Сейчас идем на завтрак».

Пассажир предположил, что причиной незапланированной посадки стала техническая неисправность лайнера:

«Для ремонта сюда должен прибыть самолет с группой инженеров и оборудованием. Поэтому домой мы уедем не скоро».

Примерно в 15:00 по местному времени пассажиры прошли повторную регистрацию.

«Сидим, ждем. Похоже, скоро снова поедем в гостиницу».

В кол‑центре аэропорта Иркутска корреспонденту «ТурДома» подтвердили вынужденную посадку самолета «ИрАэро» в Даджукуне.

«Сейчас (по состоянию на 20:00 по местному времени) пассажиры еще находятся в Китае. Суперджет пока не вылетел в Иркутск, поэтому назвать точное время прибытия не смогу», – пояснила сотрудница.

UPD. По данным сервиса flightradar24.com, рейс IO 862 вылетел из Даджукуна в Иркутск в 19:58 по местному времени. Прибытие в Иркутск ожидается ориентировочно в 22:50.