Рейс египетской авиакомпании из Хургады в Москву задержался на 14 часов

Авиакомпания Nesma Airlines на 14 часов задержала рейсы из Хургады в Москву и Сочи. В соцсетях пассажиры активно обсуждают ситуацию.

© tourdom.ru

Рейс NE 612 по расписанию должен был вылететь из Египта в Москву 31 января в 22:30.

«Вылет переносили 3 раза, затем отложили на следующий день, на ночь нас поселили в другой отель. Пока точно не знаем, когда отправят домой», – рассказала одна из пассажирок.

В полдесятого утра 1 февраля девушка написала, что ясность со временем отправления домой так и не появилась.

«Пассажиров уже забирают из гостиницы, но конкретной информации не дают».

По данным flightradar24.com, вылет Airbus A320 из Хургады назначен на 12:30, с отклонением от графика на 14 часов.

Прибытия этого самолета с нетерпением ждут туристы в Москве: многие фактически потеряли первый день отдыха в Египте. NE 613 должен был отправиться в Хургаду в 06:00.

«Получили уведомление, что вылет задержан до 16:20. Позже на табло аэропорта появилось время 19:45, – поделилась пассажирка. – Пока сидим дома, к счастью, живем недалеко от Внуково».

Ранее перевозчик перенес и вылет из Хургады в Сочи примерно на такое же время. Согласно расписанию, NE 620 был запланирован на 30 января в 21:35.

«Сначала рейс несколько раз откладывали. На стойках никого из сотрудников не было, нельзя было ничего выяснить. К полуночи появился представитель авиакомпании и сказал: ждите, вас отвезут в отель. Заселяли долго, только к 2 часам мы получили номер. Впечатления об отдыхе испорчены», – написала еще одна туристка.

По данным flightradar24.com, борт покинул Хургаду только 31 января в 11:40 и приземлился в Сочи в 15:45.