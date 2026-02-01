Что посмотреть на Шри-Ланке в 2026 году

От слоновьих троп до чайных туманов.

«Когда я планировал поездку на Шри-Ланку, «целился» в основном в сёрфинг и пляжный отдых. Но остров открылся мне гораздо шире — через тепло слоновьей кожи, влажный туман чайных холмов и камень колониальных фортов, нагретый солнцем. За несколько дней я успел едва не утонуть в дружеских объятьях слона, прокатиться по одному из самых живописных железнодорожных маршрутов в мире и в очередной раз восхититься, каким удачным порой бывает смешение культур. Расскажу о своих впечатлениях о Цейлоне и локациях, которые никак нельзя пропустить», — Владимир Виноградов, президент Pro-Vision, автор сообщества Vinogradov.story.

Пиннавела: встреча со слонами

На берегу реки Маха Ойя расположилась одна из самых притягательных точек моего ланкийского маршрута – крупнейший в мире питомник слонов Пиннавела. Для русского путешественника слон – почти обязательная ассоциация со Шри-Ланкой (спасибо цейлонскому чаю), но для меня встреча с этими животными – это ещё и особая, почти детская радость.

Пропустить Пиннавелу было невозможно, тем более что здесь практикуют этичный подход к уходу за слонами. Животные живут в максимально естественной среде: действует принцип невмешательства и сохранения традиционного слоновьего уклада. Человеку разрешено лишь наблюдать, изучать и помогать.

Здесь можно покормить из бутылочки новорождённого слонёнка, получив в ответ годовую порцию милоты. Можно помочь животному освежиться в водах Маха Ойя или угостить взрослого слона бананом.

В питомнике живёт около сотни особей – в основном слоны, оказавшиеся в сложной ситуации: рано осиротевшие малыши, раненые гиганты на реабилитации и даже редкие белые слоны и альбиносы. Здесь действуют волонтёрские программы, присоединиться к которым может любой желающий.

Чайные плантации: туманы Эллы и дорога сквозь горы

Если первая ассоциация – слон, то вторая – это, конечно, чай. Очень много чая. Плантации расположены в горной части острова, и именно туда, в окрестности Эллы, вслед за туманом и изумрудными террасами, лежал мой путь.

Эта местность буквально утопает в чайных холмах и плотном тумане. Из-за обилия зелени он приобретает завораживающий изумрудный оттенок – и это отнюдь не метафора ради красивого текста, а чистая визуальная реальность.

Знакомиться с регионом лучше всего на поезде, соединяющем станции Демодара и Бандоравела, а по пути открывающем великолепные панорамы дoлины, горных рек и водопадов. И пусть этот маршрут сколько угодно называют «блогерским» и созданным специально под соцсети, впечатления это нисколько не портит!

Девятиарочный мост: прогресс против джунглей

Тут же, в получасе от Эллы, находится и крупнейший на острове железнодорожный девятиарочный мост колониальной эпохи. Строгая ритмичная симметрия на фоне яркой зелени смотрится очень необычно, почти вызывающе.

Чем ближе подходишь к этому монументальному сооружению, тем чётче ощущаешь силу прогресса, который 100 лет назад пытался «подчинить» себе хаос джунглей. Вышло не очень – но в наследство Шри-Ланка получила одну из интереснейших точек притяжения, рассматривать и снимать которую хочется с разных ракурсов – издалека и прямо с путей, с вершин соседних холмов и снизу, подчёркивая геометрию арок.

Галле: порт, форт и город

За культуру на Шри-Ланке отвечает Галле – колониальный город, в котором европейское наследие прошло через призму традиций Юго-Восточной Азии. Впрочем, история этого места началась задолго до прихода европейцев: местный порт был отмечен на картах начала новой эры как центр торговли слоновой костью.

Ну а современный облик Галле сформировался во времена португальской, а затем голландской и английской колонизаций. Так на Цейлоне появились форты, каменные храмы, базилики и особняки – и удивительная атмосфера, где прошлое проступает в деталях: резьбе антикварной мебели, трёхсотлетних ступенях и причудливых тенях от арок, пушек и бастионов.

Здесь же находится знаменитый белый маяк – один из символов острова. Построенный в середине XIX века, со временем он немного «подрос» и стал одним из самых узнаваемых и фотографируемых объектов Шри-Ланки. Но и свою функцию в некотором смысле он по-прежнему выполняет: ежегодно «приводит» на остров тысячи путешественников.

Лагуна Коггала: живая экосистема

По количеству интересных мест на квадратный километр Шри-Ланка легко даст фору даже компактным европейским столицам. Вот и неподалеку от Галле нашлась не менее интересная, но уже природная локация, – озеро Коггала. Строго говоря, Коггала – это не озеро, а лагуна, отделённая от океана узкой полоской суши. Такое соседство возникло благодаря океанским течениям и ветрам, а вместе с ним родилась и уникальная экосистема, отличная от остального острова.

Путешествуя по лагуне на лодке, первым делом замечаешь мангровые заросли, вырастающие прямо из воды. Считается, что они фильтруют воду и создают комфортные условия для всех остальных обитателей. А живут здесь сотни видов животных и птиц: мне удалось увидеть цаплю, баклана, павлина, варана и ещё десятки «местных жителей», так и оставшихся неопознанными.

Меня предупреждали, что на Шри-Ланку едут не за элитным отдыхом или качественным сервисом. Она «берёт» другим – разнообразием. И, пожалуй, именно за это я её и полюбил. За ощущение пути, в котором каждый поворот открывает новые грани острова – но при этом всегда остаётся чувство, что ты здесь к месту.