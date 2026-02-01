«Не дождетесь хорошего сервиса». Россиянка описала минусы отдыха в Египте

Российская путешественница Саша Коновалова, много раз бывавшая в Египте, назвала основные минусы и плюсы отдыха в этой африканской стране. Своим мнением она поделилась в личном блоге на платформе «Дзен».

По словам автора публикации, главный минус Египта — холодные ветра, которые делают купание в море некомфортным. Даже если турагент уверяет, что нашел идеальный отель, всегда есть вероятность, что в особо штормовые дни ветер доберется и туда, предупредила Коновалова.

Второй минус этой страны — плохая уборка в отелях, потому что египтяне по натуре — лентяи.

«Кое-где вы не дождетесь хорошего сервиса без чаевых», — такой фразой описала местные гостиницы россиянка.

Путешественница также отметила, что на некоторых египетских пляжах купаться можно только с пирса. Кроме того, в этой стране можно легко провести половину отпуска в туалете — потому что желудок иностранцев не привык к местной воде.

Чтобы избежать разочарований в поездке, Коновалова порекомендовала туристам внимательно читать отзывы и смотреть обзоры отелей, всегда проверять информацию о пляжах, отливах, чистоте и питании, а также подготовить мелкие доллары на чаевые.

Среди плюсов Египта россиянка назвала самое красивое в мире море, теплый климат круглый год, обилие свежих фруктов по низким ценам и большой выбор отелей на любой вкус.

Ранее эта же тревел-блогерша описала некоторые нюансы отдыха в Египте фразой «не летите, если вы не готовы смириться с этим». В частности, она посоветовала не ехать туда соотечественникам, которые боятся морской живности.