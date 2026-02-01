Туристов призвали покинуть Кубу

Все туристы, находящиеся в данный момент на Кубе, должны покинуть остров. С таким призывом выступил американский конгрессмен Карлос Хименес на своей странице в социальной сети X.

«Все туристы на острове должны уехать, пока не стало слишком поздно», — написал Хименес.

Ранее президент США Дональд Трамп подписал указ, согласно которому в Соединенных Штатах объявляется чрезвычайное положение. Как говорится в документе, такое решение было принято в связи с угрозой национальной безопасности со стороны Кубы.