Туристы рассказали, чем заняться в Японии и как рассчитать бюджет

Путешествие в Японию производит впечатление открытия нового мира, где ультрасовременные технологии парадоксально и гармонично сочетаются с древней культурой. Туристы Наталья и Сергей, посетившие Страну восходящего солнца, рассказали о ключевых моментах поездки, маршруте и финансовых расходах.

«Для меня это почти идеальная страна для туризма. Была я там в седьмой раз, в очередной раз убедилась, насколько мне там хорошо», – приводит IRCITY.RU слова Натальи.

По словам путешественников, Японию можно ценить за тактичность жителей, живописную природу и уникальную атмосферу, где каждый вид выглядит максимально фотогеничным. Особо они отметили безупречно отлаженную транспортную систему, которая делает перемещения по стране комфортными и предсказуемыми. Наталья назвала ее идеальной, подчеркнув, что добраться можно практически куда угодно с точностью до минуты.

В рамках недельного путешествия туристы посетили Токио, Камакуру, Киото и Осаку. Наталье особенно полюбился Киото за его аутентичную атмосферу старины, низкоэтажную застройку и обилие храмов. В то же время Осака с ее небоскребами, яркой неоновой рекламой и большим скоплением людей показалась ей менее удачным пунктом маршрута.

Общий бюджет поездки составил 358 тысяч рублей. Основные статьи расходов включали авиаперелеты (200 тысяч рублей), размещение в отелях (70 тысяч), транспорт внутри страны (80 тысяч), а также питание и покупку сувениров.

