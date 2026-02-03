«Здесь важно фильтровать базар». Как живут россияне в Южной Корее

Даниил (имя изменено) переехал в Южную Корею из-за любви к корейской музыке. Он живет за границей уже семь лет и за это время успел устроиться на работу, затесаться в рок-группу и жениться на кореянке. В рамках цикла о жизни россиян за рубежом Даниил рассказал «Ленте.ру», чем так хороша индустрия кей-попа, как удивить корейскую девушку и почему в Корее не стоит быть токсичным человеком.

Даниил: Моя любовь к Азии зародилась в Эрмитаже, куда меня водили с раннего детства. В возрасте пяти-шести лет я любил рассматривать японские гравюры Укиё-э. Еще мне нравились нэцкэ — резные брелоки, которые вешают на традиционную японскую одежду. Вдохновившись, позже я начал смотреть аниме, потом фильмы Акиры Куросавы, пытался выучить японский язык. Так во мне и утрамбовалось положительное отношение к Дальнему Востоку.

Кореей я стал интересоваться как музыкант — из-за популярности кей-попа. Меня зацепило это явление. Я стал читать книги наших корееведов Асмолова и Ланькова, смотреть корейское кино, сериалы и в конце концов попался на крючок «мягкой силы».

Когда решил эмигрировать, даже не задумывался о направлении. Знал, что это будет Корея, составил план и все время его придерживался. В моем списке было: приехать, выучить язык, найти работу, жениться и окончательно осесть в Корее.

Как переехать в Корею

Я готовился к эмиграции несколько лет. Ходил на бесплатные курсы корейского языка при СПбГУ, а потом решил посмотреть на страну своими глазами, прилетел в Корею на две недели как турист.

На мои первые впечатления от страны сильно повлияло корейское телевидение. Меня удивило, что Корея не такая, как в сериалах: цвета не такие яркие, все не настолько вылизанное. В остальном я просто две недели существовал в Сеуле. А в 2018 году, как только появилась финансовая возможность, уехал из России навсегда.

Лучше всего в Корею переезжать через языковые курсы при университетах. Так сделал и я — учился и жил в общежитии неподалеку от Сеула.

Что меня удивило, так это контрасты: с одной стороны — малюсенькая деревня, в которой жили в основном иностранцы, а с другой — парк с современными инсталляциями. Идешь по тропинке, вокруг горы, красота, тишина — и вдруг наткнешься на какие-то зеркальные кубы, подвешенные в воздухе конструкции.

В Корее очень важно говорить по-корейски, иначе не получится адаптироваться. На курсах нас не только учили языку, но и погружали в культурный контекст, поэтому в повседневной жизни меня почти ничто не шокировало.

Как русскому человеку мне пришлось привыкнуть только к тому, что в Корее можно оставить ноутбук на столе в кофейне, уйти погулять и, вернувшись, найти его на том же месте.

Чем корейцы похожи на русских

Еще я научился более внимательно относиться к тому, что говорю. В России нормально подойти к коллеге и сказать: «Товарищ, ты здесь сильно ошибся, так дела не делаются, переделывай». В Корее подобные разговоры — табу. Нельзя человеку прямо указывать на ошибку, надо сделать так, чтобы он сам догадался, что не так.

Только в Корее я осознал, какой я все-таки токсичный человек. Здесь важно, грубо выражаясь, фильтровать базар. Думать о чувствах другого человека и ни в коем случае не дать ему даже предположить, что ты к нему негативно настроен.

Корейцы называют это «нунчи» — внимательность по отношению к собеседнику и знание норм общения. Это тонкости, которые познаются со временем.

По сравнению с русскими корейцы более спокойные, а так я почти не вижу разницы. В разговорах с русскоязычными друзьями я даже завел рубрику «Братья навек», в которой замечаю нашу схожесть с корейцами.

Самый банальный пример — русское «авось», оно же корейское «кенчанта» (в переводе — «нормально»). Корейцы тоже умеют на что-то махнуть рукой, они ко многим вещам относятся по-философски расслабленно.

Обычно от корейцев как от стереотипных азиатов ждут внимания к деталям, а они часто живут по принципу: «Работает? Ну и пусть работает. Не трогай». Делать вид, что они чем-то заняты на работе, или выполнять задачи медленнее, чем могут, — их любимое развлечение.

Как в Корее борются с трудоголизмом

Мне было сложно найти первую работу. Во-первых, даже после года языковых курсов я разговаривал на корейском неуверенно. Во-вторых, корейским компаниям важен опыт работы именно в Корее. Понятное дело, у меня его не было.

500 раз я откликался на вакансии, прежде чем меня взяли на работу.

Первая компания, в которую я устроился, была просто отвратительна. Там был босс-царек — толстенький такой, хитрый, пронырливый и лживый. Он заставлял нас приезжать за полчаса до рабочего дня и делать зарядку перед офисом — такой вот коммунизм.

Еще он требовал того, чтобы сотрудники носили ему чай. Причем не по его просьбе, а догадавшись, что он хочет чай именно сейчас. Так, мой непосредственный начальник каждый день «догадывался», что машину босса нужно помыть. Завидев босса, он выбегал из здания и радостно хватал шланг. Босс, глядя на это, довольно покрякивал и улыбался. Впоследствии я с подобным не сталкивался.

Сейчас большинство компаний в Корее стараются бороться с проблемой трудоголизма. Например, у работников Samsung просто блокируется карта для входа в офис, если они уже отработали за неделю положенное количество часов — нечего перерабатывать. Но, если честно, сам я корейцев-трудоголиков особо не встречал.

Как в Корее относятся к иностранцам

Я как русский парень не сталкивался с дискриминацией на работе. Наоборот, меня часто приглашали на собеседования как диковинную зверушку — иностранец, говорит по-корейски, еще и работать хочет, еще и у нас. Мне кажется, что ко мне в корейских компаниях относятся так же, как могли бы относиться к венгру в русской фирме.

Мне кажется, то, что я иностранец, больше мешает моим коллегам, чем мне. Так, ко мне стесняются обращаться за помощью. Я технический специалист, и людям, которые не связаны с этой сферой, в целом трудно с нами общаться. А тут еще и языковой барьер. Но с этим отлично справляется доброжелательность.

Говорить о расизме в Корее сложно, нельзя обобщать. Многое зависит от того, из какой конкретно страны приехал человек. У меня есть некоторые белые привилегии, но не такие, как у людей из англоязычных стран.

Кроме того, я мужчина. Я знаю, что женщинам сложнее влиться в коллектив. К ним чаще проявляют неуважение.

Как корейцы относятся к русским

Отношение корейцев к русским я бы описал как нейтрально-спокойно положительное. В рейтинге иностранцев мы, наверное, где-то между немцами и поляками. Все стереотипы о русских, в которые верят корейцы, банальны — водка, балалайка, медведи и холод. Это то, что транслируется на телевидении.

Пару раз корейские дедушки спрашивали меня, люблю ли я Путина. Я отвечал: «Я по девочкам». На этом все.

Старшему поколению, конечно, сложнее мириться с иностранцами. Когда я начал встречаться с будущей женой, ее бабушка отнеслась к этому резко негативно. Причем с ее отцом я нашел общий язык сразу. Он тоже оказался музыкантом, и мы на этом сошлись — лед растаял.

Бабушка же еще достаточно долгое время звонила моей жене и спрашивала, когда она найдет парня. Но все это было до тех пор, пока мы не встретились лично. Я пообщался с ней на корейском, и она успокоилась. Теперь воспринимает меня как еще одного внука.

Как познакомиться с корейской девушкой

Мне не кажется, что корейские девушки чем-то кардинально отличаются от русских. Но могу объяснить, почему кореянка будет относиться к обычному русскому парню лучше, чем его соотечественница.

В корейской культуре еще с давних времен мужчина занимает в семье более доминантную роль. Например, у моей жены есть младший брат — ему с детства доставалось самое лучшее. Он один раз всхлипнул, к нему тут же бегут узнать, что случилось. Из-за такого трепетного отношения корейские мужчины статистически чаще, чем те же русские, вырастают инфантильными.

Мужчина может жить с родителями хоть до 40 лет, никто его не осудит. При этом ему будут готовить, его вещи будут стирать, о нем будут заботиться. Это стандартная картинка.

Из-за этого обычные ухаживания оказывают на кореянку вау-эффект. Для этого нужно просто проявить галантность, как мы привыкли в России: открыть ей дверь, вызвать такси, заплатить за нее в кафе.

Если, например, починить ей полку, она будет в шоке. Для русского мужчины это раз плюнуть, корейцы же в таком случае вызывают мастера. Для русских девушек — это норма, для корейских — настоящая романтика.

Из-за такого дисбаланса в обществе корейские девушки ярче реагируют на заботу. Конечно, приятно видеть такую непривычную обратную связь, рождается какой-то отклик в душе. В итоге приятно всем.

Чем русские могут оттолкнуть — нарушением личных границ, непониманием того самого «нунчи». Я много раз был свидетелем, как русские парни, не разбирающиеся в местной культуре, пытались знакомиться с корейскими девушками. Только счастливая случайность уберегла их от обвинений в харассменте.

Какие свадебные традиции существуют в Южной Корее

Найти девушку было моей целью. Я хотел отношений именно с кореянкой, чтобы лучше адаптироваться в стране и практиковать язык.

В Корее не принято знакомиться на улицах. Знакомства в барах тоже редки. Один из вариантов — так называемый «сугетинг». Например, у меня есть свободная подруга, и тут я узнаю, что мой коллега ищет отношений. Я устраиваю им свидание вслепую — по факту, свожу их. Корейцы часто находят пару через общих знакомых.

Проще всего найти отношения в приложении для знакомств. Я познакомился с будущей женой именно так.

Корейские свадебные традиции отличаются от русских. Само бракосочетание у них принято проводить в официальном порядке, без помпы. Пара просто идет в мэрию, приводит свидетелей, предоставляет нужные данные и расписывается.

Свадьба же идет обычно часа два в специальном помещении. За это время надо успеть поесть, послушать речи друзей молодоженов и поклониться родителям. По традиции, кто-то из близких новобрачных готовит подарок в виде песни. В целом можно и станцевать — кто на что горазд. У меня есть знакомый, который пляшет гопак. Он выступал на свадьбе друзей.

Подарки молодоженам обычно дарят близкие друзья, все остальные приносят деньги. На входе в помещение сидит свидетель или родственник жениха или невесты и записывает, кто сколько подарил. Потом, когда кто-то из гостей будет играть свадьбу сам, эти списки поднимут и решат, сколько дарить. Такие товарно-денежные отношения.

Я организовал гибридную свадьбу. Мы бронировали не классическое свадебное помещение, а террасу. Была обычная корейская официальная часть: я под марш из «Звездных войн» выходил с невестой. А потом я немного изменил традицию — играл для супруги сам вместе с ее отцом: он на ударных, я на бас-гитаре.

Закончилось все по старой доброй русской традиции пьянкой до трех ночи. Почти никто из корейцев на эту часть мероприятия не остался.

Почему кей-поп настолько важная индустрия в Корее

Как я уже говорил, на Корею у меня был составлен план. Языковые курсы я прошел, на работу устроился, жену нашел, осталось последнее — основать музыкальный лейбл.

В Корее есть культура похода в караоке, которая выросла из традиции собираться коллегами после работы и выпивать. Она настолько развилась, что вскоре появились караоке, в которых можно не пить, туда стали ходить дети.

Знакомят детей с музыкой и в корейских школах. Их обязательно учат играть на каком-либо музыкальном инструменте хотя бы на базовом уровне. Это позволяет талантливым людям быстрее себя проявлять, и их сразу замечают.

Последние 20 лет государство стало активно поддерживать музыкантов и других артистов в рамках политики мягкой силы. Появилось множество площадок для выступлений, сформировалось большое комьюнити. Все это и привело к тому, что в Корее появилось много хорошей и интересной музыки в разных жанрах.

Я фанат индустрии кей-попа, потому что она дает работу огромному количеству специалистов: хореографам, мейкап-артистам, видеографам. Люди получают возможность жить своим талантом, зарабатывать на том, что им нравится. В России такого нет, потому что наша поп-сцена не настолько мощная.

Сейчас, в эпоху интернета, недостаточно быть просто талантливым. Обычно как, если человек классно играет на гитаре, к тому же красивый и молодой, у него есть шансы пробиться. Но если ему уже больше 30 лет и он с пузиком, вряд ли он будет кому-то интересен. Все изменила индустрия кей-попа.

Теперь у этих условных пузатых мужичков есть шанс поучаствовать в большом проекте. Просто у его музыки будет аватар — кто-то молодой и красивый. Я считаю, что это классная конкурентоспособная концепция.

Моя жена — художник. У нее есть знакомый, который изготавливает конструкции из металла и стекла. Его сначала заметил бренд люксовых очков Gentle Monster, а потом SM Entertainment — одна из крупнейших компаний по продвижению артистов в Корее.

В итоге он сделал эти конструкции для клипа группы Aespa, получил за это хорошие деньги и популярность. Вот так можно зацепиться за вагон поезда кей-попа, не имея отношения к музыке.

Я сам играю в небольшой группе на бас-гитаре, но не вижу себя известным исполнителем. Хочу ловить молодых талантливых ребят, продвигать их и, конечно, хорошенько на этом зарабатывать.

Как снять жилье в Корее

В Корее практикуют два варианта аренды жилья. Первый — классический, понятный нам: отдаешь хозяину депозит и каждый месяц покрываешь ренту.

Второй называется чонсе. В этом случае на счет владельца жилья надо перевести большую сумму денег (от 100 тысяч долларов) и дальше платить только за коммунальные услуги, пока не истечет контракт.

Стоит учесть, что корейские квартиры почти всегда меньше русских. Здесь меньше земли, поэтому и экономят гораздо больше.

$600 стоит в месяц квартира-студия в относительно дорогом районе.

Транспорт в Корее очень удобный. Поначалу легко запутаться, но это дело привычки. Я чаще всего пользуюсь метро. Оно просто огромное. Есть автобусы, самокаты и электровелосипеды, так что в Сеуле можно спокойно обойтись без автомобиля.

До соседних городов ходят скоростные поезда. Из Сеула до Пусана, например, можно доехать за 2,5 часа. Поездка не будет стоить космических денег — около 40 долларов (3,2 тысячи рублей).

В свое время один из президентов Кореи постколониальной эпохи проложил по всей стране скоростные магистрали. Сначала его ругали, а потом это стало одной из причин экономического рывка в Корее. С тех пор здесь сложно найти место, до которого нельзя добраться по асфальтированной дороге.

В чем особенность корейской кухни

Я уже привык к корейской кухне, но чем дольше здесь живу, тем больше тяготею к европейской и русской. Поначалу мне было интересно все попробовать, но сейчас я устал от количества сахара и соли в их еде. К тому же, корейцы — любители странных вкусовых сочетаний. Сладкое мясо еще куда ни шло, но жареная сладкая рыба…

Я умею готовить корейские блюда, но это дорого. Если семья небольшая и нет каких-то особых гастрономических предпочтений, выгоднее питаться вне дома. Точек общепита так много, что им приходится привлекать клиентов низкой ценой. Бизнес-ланч здесь можно купить за пять-шесть долларов (около 400 рублей).

Моя жена научилась делать макароны по-флотски. Я сам для нее лепил пельмени, варил борщ, солянку, водил друзей в рестораны русской кухни. Корейцы могут съесть наши блюда, но в восторге не останутся.

В рационе корейцев много тяжелой пищи, много углеводов. Это один из факторов, объясняющих, почему в Корее так много людей страдают от рака желудка. Кроме того, в последние годы в стране набирает обороты проблема ожирения.

Даже сейчас я бы не сказал, что все корейцы миниатюрные. У них просто жир по-другому откладывается, и они умеют прятать его под одеждой. Корея — страна лукистов, здесь важно выглядеть хорошо, так что местные не брезгуют экстремальными способами похудения.

Существует мнение, что корейцы часто делают пластические операции. На самом деле это зависит от социального положения. Богатые действительно любят прибегать к хирургическим вмешательствам. Операции делают и для того, чтобы устроиться на какую-то работу, например, стюардом. Я больше общаюсь с инженерами. Они таким не балуются.

Много ли пьют корейцы

Корейцы любят говорить: «О, вы в России так много пьете, я тебя, наверное, никогда не перепью». А я в такие моменты понимаю, что это я корейцев не перепью. Проблема алкоголизма в Корее точно существует.

Во многом алкоголизм нормализуют корпоративные попойки. Сейчас многие компании отказываются от таких посиделок, но раньше на сотрудников могли давить, если они не хотели пить со всеми.

Кроме того, распространению алкоголизма способствует отсутствие социальной стигмы. Если кто-то пьет четыре дня в неделю, не так, конечно, чтобы на ногах не держаться, но все равно до опьянения, никто не будет считать его алкоголиком.

Кореец может два-три раза в неделю опаздывать на работу и объяснять это тем, что перепил вчера. И ему никто ничего об алкоголизме не скажет. А люди в Корее пьют много и пьют часто. Мне кажется, даже больше, чем русские.

У корейцев и правда есть непереносимость алкоголя, но у них просто начинает кружиться голова и краснеет лицо. Это можно перетерпеть. Так, например, делал младший брат моей жены — просто пил с красной физиономией.

Как устроено здравоохранение в Корее

В Корее есть система медицинского страхования: основного и дополнительного. К чему придется привыкнуть — если хочется пойти к хорошему доктору, сначала придется обратиться к плохому.

«Плохие» врачи работают в мелких клиниках, разбросанных рядом с большими университетскими. Туда можно прийти, выбрать хорошего специалиста, и к нему выпишут направление, часто даже без осмотра. За такие приемы платит страховая, этим маленькие клиники и кормятся. Паразиты на теле корейской медицины.

В целом медицина очень хорошая, одна из передовых по лечению раковых заболеваний. Только сложно бывает найти хорошего стоматолога. Корейские врачи любят выдернуть зуб из-за любого кариеса, а не лечить его.

Есть и традиционная медицина, похожая на китайскую и буддистскую. С ней связан такой интересный момент. Если, например, человек попал в аварию, страховая в том числе направит его и в традиционную клинику. Туда придется месяц ходить на всякие процедуры.

Зато потом, во время прений о страховых выплатах, можно пожаловаться, что пришлось посещать больницу каждый день. Тогда пациента пожалеют и дадут за страдания побольше денег.

Какая в Корее природа

Единственный минус жизни в Кореи, который я могу выделить, — загрязненность воздуха. В остальном весь мой опыт эмиграции сугубо положительный. Я очень люблю праздники в Корее, потому что они сулят много выходных. Например, мы не работаем в День алфавита. Замечательно же.

За семь лет в Корее я исследовал множество городов и деревень. Путешествовал на мотоцикле и машине, ночевал в палатках, нырял с маской.

Я люблю города Тэгу и Тэджон, там люди более открытые. Люблю тропическую растительность острова Чеджу и вулканический остров Уллындо.

Я бы не сказал, что провинция в Корее мертвая. Да, там бывает сложно с работой, но в целом быть удаленщиком можно в любом городе и деревне. Там будут те же универсамы, те же сети фастфуда, доставка ходит по всей стране. Вне Сеула жизнь не пропадает.

В Корее много красивой природы, но в ней от цивилизации не скрыться. Очень сложно найти место, рядом с которым не будет стоять 24-часовой магазин со всем необходимым.

Леса здесь подобны джунглям, по ним сложно передвигаться. Я же очень люблю гулять по диким хвойным лесам, как в России. Это, пожалуй, единственное, по чему я скучаю.