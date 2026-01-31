Рамадан и 8 Марта: у девушек возникли вопросы касаемо отдыха в ряде стран

В соцсетях обсуждают, можно ли отметить Международный женский день в Дубае, если 8 Марта приходится на Рамадан. Туристов также интересует, какие ограничения действуют в этот период в ОАЭ, Катаре и Египте, и стоит ли корректировать планы поездки.

© Freepik

Рамадан-2026: какие даты?

В 2026 году священный месяц Рамадан, по предварительным расчетам, начнется в странах Ближнего Востока в период с 18–19 февраля и продлится до 18–19 марта. Окончательные даты будут объявлены официально после наблюдения луны, однако уже сейчас понятно, что 8 Марта приходится на Рамадан, что вызывает вопросы у туристов, планирующих поездки в ОАЭ, Катар и Египет.

Рамадан – особое время для мусульман, когда верующие соблюдают пост от рассвета до заката. Это отражается на ритме жизни стран, однако туристическая инфраструктура в популярных направлениях, как правило, адаптирована под гостей.

Что ждет туристов в ОАЭ

В Объединенных Арабских Эмиратах, прежде всего в Дубае и Абу-Даби, Рамадан в последние годы проходит в максимально комфортном для туристов формате. Днем часть ресторанов может работать в закрытом режиме или за ширмами, но в туристических районах проблем с питанием обычно не возникает. После захода солнца города оживают, открываются рестораны, проходят шоу, работают бары и лаунжи при отелях.

Отдельный вопрос, который активно обсуждается в соцсетях, – празднование 8 Марта в Дубае во время Рамадана.

«6 марта летим с подругой в Эмираты на 5 дней, хочется как-то интересно отметить, до 19 марта будет Рамадан. В Эмиратах празднуют 8 марта и есть ли ограничения для туристов?» – пишет одна из девушек.

Официально Международный женский день в ОАЭ не отмечается, однако это не мешает туристам провести вечер в ресторане или на тематической вечеринке. Эксперты советуют следить за анонсами русскоязычных заведений. Так, в прошлом году, судя по телеграм-каналу Berezka Lounge, на 8 Марта там была запланирована праздничная программа, начавшаяся после 22:00 – уже после завершения дневного поста.

Катар: больше традиций, меньше ночной жизни

В Катаре Рамадан ощущается заметнее, чем в ОАЭ. Днём многие кафе и рестораны за пределами отелей закрыты, а туристам рекомендуют воздерживаться от еды и напитков в общественных местах до заката. При этом в гостиницах питание для гостей сохраняется, а вечером открываются рестораны и проходят ифтар-ужины. Развлекательная жизнь в этот период становится более спокойной, поэтому туристам стоит учитывать это при планировании поездки. С другой стороны, поездка на отдых в период Рамадана способна подарить новые впечатления.

Египет: как работают курорты в Рамадан

В Египте влияние Рамадана на туристов во многом зависит от локации. На курортах Красного моря – в Хургаде и Шарм-эль-Шейхе – отельная инфраструктура продолжает работать практически без изменений, рестораны и бары открыты, а анимационные программы сохраняются. В городах дневная жизнь становится тише, однако туристы по-прежнему могут комфортно путешествовать и отдыхать в гостиницах и туристических заведениях.

Стоит ли ехать на отдых в Рамадан

Специалисты отмечают, что поездка в ОАЭ, Катар или Египет в период Рамадана не требует отказа от отдыха или праздников. Главное – учитывать местные традиции, планировать активные мероприятия на вечернее время и заранее уточнять режим работы заведений. В результате туристы получают возможность совместить путешествие, праздничную атмосферу и знакомство с культурными особенностями региона.