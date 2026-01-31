Названа дата открытия визовых центров Японии в Москве и Санкт-Петербурге

Визовые центры Японии в Москве и Санкт-Петербурге начнут прием заявлений с 12 февраля. Об этом говорится в сообщении японского посольства.

© РИА Новости

«Для улучшения качества услуг и удобства заявителей было решено открыть визовый центр Японии (Japan Visa Application Centre: JVAC), и начиная с 12 февраля 2026 года прием заявлений и выдача паспортов с визами будет производиться в данном визовом центре», — отметили в диппредставительстве. Аналогичное сообщение распространило генконсульство Японии в Санкт-Петербурге.

Визовой центр в Москве находится по адресу Олимпийский проспект, 16с5, в Санкт-Петербурге — Стремянная улица, 21/5.

Сбор за подачу документов составит 970 рублей за каждого заявителя.