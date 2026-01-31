В Индонезии боятся вспышки вируса Нипах: как это отразится на туристах

Власти Индонезии серьезно обеспокоены сообщениями о распространении вируса Нипах в ряде регионов мира. На сегодняшний день в этой стране не выявлено ни одного подтвержденного случая заражения опасной инфекцией, но чтобы не допустить завоза патогена, в аэропортах установят сканеры для измерения температуры тела у прибывающих пассажиров. Прежде всего, это будет сделано в Денпасаре на Бали и международной авиагавани в Джакарте.

Также предполагается тщательный досмотр товаров, ввозимых из государств, где в последнее время фиксировались случаи заболевания. Возможно, под пристальный взгляд карантинной службы попадет и багаж туристов. В посольстве России в Индонезии рекомендовали учитывать нововведения при посещении Бали и других курортов и соблюдать меры предосторожности.

Напомним, что протоколы санитарной безопасности наподобие тех, что уже отработали во время пандемии COVID-19, вновь стали применять в аэропортах Таиланда, а также на Тайване и в Непале. Специальные сканеры способны определять туристов с высокой температурой: при обнаружении симптомов заболевания их отправляют на карантин.

В свое время в ВОЗ назвали Нипах в числе наиболее опасных вирусов с уровнем смертности в диапазоне 40–75%. Проверенного лекарства именно против этого патогена пока нет.

Ранее TourDom.ru писал, что россиян предупредили о рисках в связи с распространением вируса Нипах при поездках в Индию, откуда приходят такие новости особенно часто.