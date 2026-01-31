Россиянка описала жизнь в США фразой «разочаровывает тех, кто ждал сказку»

Российская тревел-блогерша Марина Ершова, путешествующая по США, рассказала о жизни в этой стране людей, которые туда переехали. Своими наблюдениями она поделилась в личном блоге на платформе «Дзен».

«Америка разочаровывает тех, кто ждал сказку. Кто думал, что приедет — и автоматически станет успешным, богатым и счастливым. Нет. Она не про это. Она про жесткое зеркало. Про честный вопрос: "А ты кто без своей страны, связей, привычной системы и понтов?"» — такими фразами описала увиденное россиянка.

Она пояснила, что Америка очень быстро показывает, что человек реально умеет делать и чем готов зарабатывать прямо сейчас. По ее словам, менеджер из России в США может мыть туалеты, девушка с высшим образованием — работать няней, а мужчина, который в жизни гвоздя не забил, — чинить чужие рукомойники.

Ершова выразила мнение, что в этой стране человек перестает быть «кем-то» и становится функцией. Никто не интересуется его прошлым, амбициями и планами, а спрашивают лишь, что он может дать прямо сейчас.

«И вот в этот момент многие ломаются. Потому что вдруг оказывается, что все, что было "стыдно" в голове, вообще не имеет значения. Здесь не стыдно мыть полы. Здесь стыдно сидеть и ждать, что тебе кто-то что-то должен. Здесь не стыдно менять профессии как перчатки. Стыдно жаловаться и ничего не делать», — констатировала путешественница.

Автор публикации добавила, что в итоге в США многие становятся теми, кем никогда не думали быть: бухгалтер — дальнобойщиком, учитель — продавцом домов, инженер — владельцем клининговой компании, а домохозяйка — женщиной, которая зарабатывает больше всех в семье.

«Америка не смеется. Она просто дает возможность. А дальше — как справишься», — заключила она.

