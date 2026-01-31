Эксперт посоветовал «прямо сейчас» лететь на отдых в Китай

Стоимость двухнедельного отдыха на китайском острове Хайнань может составить от 200 до 300 тысяч рублей на двоих, при этом выгоднее выбирать «кривые» авиарейсы, объяснил в интервью НСН генеральный директор Tez Tour Воскан Арзуманов.

Ранее сообщалось, что в 2025 году турпоток россиян на Хайнань увеличился на 40%, а в 2026 году прогнозируется его рост еще на 30%. По словам Арзуманова, при выборе дат отдыха нудно ориентироваться на китайский Новый год.

«На Хайнань лучше ехать прямо сейчас. Самое идеальное время - до китайского Нового года, либо после китайского Нового года, который отмечается в феврале. В феврале на Хайнани практически нет мест. Достаточно много недорогих китайских авиакомпаний, которые летают туда с одной пересадкой. Их цены гораздо дешевле, чем прямые билеты "Аэрофлота". Например, на начало февраля цена авиабилетов китайской авиакомпании - 140 тысяч рублей на двоих с одной пересадкой. Если выбрать недорогой отель, двухнедельный отдых может стоить 80 тысяч рублей на человека. При этом, если лететь "Аэрофлотом" без пересадок, придется сверху еще столько же доплатить, получится 140 тысяч не на двоих, а на человека. Вот и разница. При этом "кривые" рейсы бывают и по 40 тысяч рублей туда-обратно, но в мае цены дороже», - отметил он.

Гендиректор Tez Tour, также рассказал, чем привлекателен остров Хайнань для туристов.

«Материковый Китай дороже, чем Хайнань, но многое зависит от района, который вы выберете для отдыха. Понятно, что Yalong Bay - это престижный район на Хайнане, где дорогие отели с мировыми именами. Мировые цепочки отелей есть и в Санье, и в Дадунхае, но Ялун – это как в Турции Белек. Дадунхай – тусовочный, Санья – более спокойный, есть там районы, где развит серфинг. Китай многогранен, интересен и привлекает россиян. Спрос на Китай, конечно, огромный», - заключил собеседник НСН.

Со своей стороны, президент Союза туристических агентств Сергей Голов в беседе с «Радиоточкой НСН» предупредил россиян о возможных отказах при выдаче шенгенских виз.