В AZUR air объяснили сокращение рейсов на Пхукет

Авиакомпания AZUR air намерена оптимизировать полетную программу на Пхукет из Красноярска и Новосибирска. После 19 февраля из расписания зимнего сезона в этих аэропортах уберут по одному рейсу в месяц.

© tourdom.ru

В СМИ появилась версия, что причина в проблемах с одним из самолетов перевозчика – Boeing 757, который за последние 10 дней дважды совершал вынужденные посадки: 23 января лайнер направлялся с Пхукета в Барнаул, но сел в Китае, а 28 января во время перелета из Нячанга в Иркутск – во Вьетнаме (в обоих случаях сообщалось о неполадках с двигателем).

Однако представители авиакомпании эту версию опровергают:

«Я точно могу сказать, что с якобы “сокращением” флота это не связано. Мы рассчитываем, что самолет, который садился в Ланчжоу и Ханое, вернется в строй в ближайшее время», – сказал TourDom.ru начальник отдела информационной политики и коммуникаций AZUR air Сергей Ахрамеев.

И добавил, что доля отмен из городов Сибири в рамках общей полетной программы незначительна.

«Мы постоянно анализируем спрос на определенные рейсы и направления и ищем возможности для оптимизации», – пояснил он.

Перевозчик заверил, что обязательства перед пассажирами будут выполнены, но рекомендовал уточнять информацию о вылетах у туроператоров.

Ранее TourDom.ru писал, что в AZUR air разъяснили ситуацию с переносами рейсов из сибирских городов в Таиланд, Вьетнам и обратно.