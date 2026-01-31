Россияне «захватывают» Хайнань: турпоток вновь побил рекорд

Турпоток из России на китайский остров Хайнань бьет рекорды: в минувшем году на курорте, по данным местного управлением по делам туризма, культуры, телерадиовещания и спорта, наши соотечественники побывали 505,3 тыс. раз. Это на 120,3% больше, чем годом ранее.

© tourdom.ru

На долю россиян приходится более трети от общего количества иностранных туристов.

Остров пользуется популярностью у россиян в первую очередь из-за тропического климата, позволяющего отдыхать здесь зимой: с ноября по апрель отмечается стабильная солнечная погода с комфортной температурой воздуха и минимальным количеством осадков. Что хорошо подходит как для расслабления на пляже, так и для экскурсий и всех видов активностей на свежем воздухе. С февраля 2024 года российские туристы могли въезжать на Хайнань без визы, если летели прямым рейсом, и на срок не более 30 дней. Но до сентября 2024 года перелет без пересадок предлагали только из Москвы и Красноярска. Потом к ним присоединились Екатеринбург, Новосибирск, Владивосток и Хабаровск. В 2025-м добавились Санкт-Петербург, Казань и Уфа, сейчас запущено 12 прямых международных авиамаршрутов. А после отмены виз для въезда россиян на материковую часть Китая, появилась возможность летать со стыковками. Это позволило туристам стать более свободными при выборе авиакомпании и времени путешествия.

От роста турпотока из России выиграл в первую очередь гостиничный бизнес. Так, в отелях Саньи в 2025-м проживало около 400 тыс. россиян, что в 2 два раза больше, чем в предыдущем году. Ряд отельеров стараются подстроиться под тренд и используют в своих объектах информационные таблички и меню не только на китайском, но и русском языках, а также нанимают русскоговорящий персонал. В некоторых гостиницах на ресепшен появились электронные переводчики.

Но это пока единичные случаи, и большинство путешественников отмечают трудности в общении с местным населением – даже в самых популярных туристических местах и английский остается экзотикой, не говоря уже о других языках.

Среди других минусов отдыха на острове россияне отмечают, что на курорте слишком много народу – рассчитывать на уединение и спокойствие не приходится. За пределами отелей нередко грязно, а впечатления от моря портят мусор и водоросли на пляжах и в воде. Еще один немаловажный фактор – высокие цены, которые не всегда соответствуют качеству товаров и услуг.

Тем не менее власти Хайнаня рассчитывают, что в текущем году туристов из России станет еще больше – минимум на 30%.

Ранее мы писали, что россиян ждет на китайском курорте в 2026 году.