Авиакомпания чуть не забыла своих пассажиров в аэропорту

В Таиланде авиакомпания Thai AirAsia чуть не забыла пассажиров в аэропорту. Более двух десятков человек остались в автобусе, который должен был доставить их к трапу, пишет Bangkok Post.

© РИА Новости

Сам инцидент произошел еще 17 января, но официальную жалобу местное Управление гражданской авиации получило только сейчас. Речь идет о рейсе FD-3116 Бангкок – Хатъяй. После того, как путешественники поднялись на борт, самолет начал руление и подготовку к взлету.

В этот момент одна из пассажирок сообщила стюардессам, что в салоне нет ее подруги, которая точно прошла регистрацию и села в шаттл, следовавший от дверей терминала до трапа. Бортпроводники предположили, что та просто опоздала на рейс. Однако женщина решила позвонить попутчице и только тогда все встало на свои места.

Пропавшая пассажирка рассказала, что села в автобус, так же как еще 22 человека, и ждала, когда ее доставят к самолету. Но транспорт остановился, а двери не открылись. Люди внутри продолжили ждать.

После этого воздушное судно вернулось на стоянку и все забытые путешественники поднялись на борт. Рейс отправился с получасовой задержкой и благополучно прибыл в Хатъяй.

Авиакомпания признала вину и объяснила произошедшее «ошибкой в координации действий экипажа и наземных служб». Thai AirAsia заверила, что ужесточит контроль за пассажирами, обязав бортпроводников проводить подсчет людей в салоне самолета и сверять сведения с данными сотрудников аэропортов.