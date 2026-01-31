Япония изменила правила выдачи виз туристам в Москве

В Посольстве Японии в России пообещали решить проблему очередей за визами, которые выстраивались в столице в последнее время. Соискателям с 12 февраля предложено подавать документы в новый визовый центр – Japan Visa Application Centre. Тем, кто собрался посетить консульский отдел дипведомства в ближайшие дни, где пока еще принимают туристов, стоит поспешить это сделать до полудня 12-го числа.

Японский ВЦ расположен в Москве на Олимпийском проспекте, 16, стр. 5. Подача заявок на прием предусмотрена в электронном виде, однако адрес сайта для предварительной записи пока не опубликован. Сдать пакет документов в офисе JVAC можно будет в рабочие дни с 9 утра до 16 часов. Для граждан России виза в Японию по-прежнему бесплатна. Но раскошелиться все же придется: визовый сбор составляет 970 руб. с заявителя.

В посольстве пообещали не тянуть с оформлением: на рассмотрение заявки уйдет минимум 4 дня. При этом порекомендовали россиянам не откладывать визит в новый ВЦ, а для спокойствия делать запрос за несколько недель до планируемого посещения Японии. Туристы также имеют возможность подать заявку на японскую визу в консульствах в Санкт-Петербурге, Хабаровске, Владивостоке, Южно-Сахалинске и визовом центре в Иркутске.

Среди необходимых документов: выписка из банка о наличии денег на счете – обязательно с «мокрой» печатью и подписью сотрудника. Для работающих нужен оригинал справки с должностью и размером зарплаты. Самозанятые, ИП и другие туристы также подтверждают свой статус. Соответствующие формы допускается заполнять на русском языке. А вот анкету и подробную программу пребывания надо составлять на английском.

Ранее TourDom.ru писал, что туроператоры отметили высокий спрос на Японию: весной на время цветения сакуры он превышает предложение.