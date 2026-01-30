«Аэрофлот» наращивает перевозку в Нячанг

«Аэрофлот» увеличивает частоту полетов из Москвы в Нячанг (Вьетнам). С 7 марта авиакомпания будет выполнять на курорт 9 рейсов в неделю вместо 7. По два вылета в день запланированы по средам и субботам, обратные рейсы с удвоенной частотой – по четвергам и воскресеньям.

© РИА Новости

Полеты выполняются на широкофюзеляжных Airbus A350 в трехклассной компоновке – эконом, комфорт и бизнес. В текущем расписании «Аэрофлот» также летает в Нячанг из Екатеринбурга, Иркутска, Новосибирска и Владивостока. Прямое авиасообщение с курортом авиакомпания открыла в марте 2025 года – впервые в своей истории.

Увеличение частоты совпадает с высоким туристическим сезоном во Вьетнаме. В Нячанге он длится с февраля по август: в этот период преобладает сухая и солнечная погода, температура воздуха держится на уровне +28…+32 °C, а море остается спокойным, без выраженных волн. В отличие от осенних месяцев, когда возможны дожди и штормы, весна и лето считаются наиболее комфортными для пляжного отдыха.

Нячанг традиционно востребован у российских туристов благодаря сочетанию пляжного отдыха и развитой городской инфраструктуры. Курорт предлагает протяженную набережную, отели разных категорий, термальные источники, спа-центры и экскурсионные возможности. По уровню цен направление остается одним из самых доступных в Юго-Восточной Азии: размещение, питание и услуги здесь, как правило, дешевле, чем на Пхукете, и заметно бюджетнее по сравнению с Бали.

Если Пхукет ориентирован в первую очередь на массовый пляжный туризм с высокой загрузкой отелей в пиковые даты, а Бали – на более длительное пребывание, серфинг и lifestyle-отдых, то Нячанг чаще выбирают семьи с детьми и туристы, рассчитывающие на спокойный курортный формат с оптимальным соотношением цены и качества. Дополнительным фактором спроса участники рынка называют прямые рейсы и отсутствие необходимости сложных стыковок.

По оценкам экспертов, дальнейшее расширение перевозки может поддержать рост турпотока во Вьетнам в летний сезон и частично перераспределить спрос с других популярных азиатских направлений.