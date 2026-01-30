Три страны не поддержали запрет на «слоновий туризм»

Волна запретов катания на слонах добралась до Индонезии, где на Бали туристов уже лишили экзотического развлечения в основных природных парках. Слоновьи фермы во многих странах все чаще предлагают лишь полюбоваться на питомцев и сделать селфи. Запрет пока не коснулся популярных у россиян Таиланда, Индии и Шри-Ланки. Редакция «ТурДома» уточнила, на каких курортах еще есть возможность проехаться на спине самого крупного обитателя джунглей. И сколько стоит такой слоновый туризм.

Парки, где россияне имеют возможность физического контакта с животными, пока остаются в туристических районах Таиланда. Несколько из них находится на Пхукете. Получасовая прогулка на слоне в Camp Chang Kalim, что севернее бухты Патонг, стоит около 1,5 тыс. руб. с человека. Родители могут взять с собой ребенка с 30-процентной скидкой. За возможность покупаться вместе с животными придется доплатить еще по 1,7 тыс. с каждого.

Пара слоновников есть недалеко от пользующихся популярностью среди россиян пляжей Карон и Ката. В приюте Kok Chang Safary аттракцион стоит от 2,4 тыс. руб., а в парке приключений MalaiPink ATV & UTV Adventure – от 1,7 тыс.

В Паттайе туристов таким образом развлекают в Pattaya Elephant Village. Проехаться по деревне слонов – от 2,9 тыс. руб., в цену входит аутентичное шоу. На острове Самуи также можно осмотреть джунгли с высоты слоновьей спины в Namuang Safari Park: цена за полчаса – 1,7 тыс., а после – шоу с животными за 500 руб.

На Шри-Ланке кататься на слонах россияне едут в район Сигерии: часовое общение, включая купание с ними, стоит 1,9 тыс. руб. На курортах Индии у туристов есть такой шанс в Керале: в Carmelagiri Elephant Park за 10-минутное развлечение просят 800 руб., еще 600 – за короткую фотосессию. В Гоа после введенного несколько лет назад запрета в турагентствах предлагают поехать в джунгли, где прогулка на слоне обойдется от 11,5 тыс. руб.

В разных экскурсионных агентствах цены на покатушки отличаются с учетом трансфера и дополнительных программ.

Ранее в телеграм-канале «Крыша ТурДома» в комментариях поддержали отказ от «эксплуатации» животных: «мучают слонов, большинство содержат в плохих условиях». В паблике отметили, что очень нравилось кататься на слонах, купаться с ними, играть.