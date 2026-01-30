ИИ обманул сотни туристов

Австралийская туристическая компания оказалась в центре скандала после того, как размещенный на ее сайте материал отправил туристов к несуществующим горячим источникам в Тасмании. Информация выглядела достоверно и сопровождалась подробными описаниями, однако на самом деле такого места не существует. Сотни туристов, последовавших этим рекомендациям, приезжали на место и обнаруживали лишь холодную реку, пишет RNZ.

Местные жители подтвердили, что случаи приезда туристов в поисках вымышленных источников стали регулярными.

«Сначала было всего пару звонков, – рассказала сказал Кристи Проберт, владелица местного отеля Проберт, – но потом люди начали приходить толпами. Мне звонили примерно 5 раз в день, и как минимум 2–3 человека приходили в отель в поисках источников».

После жалоб путешественников представители Australian Tours and Cruises, которая занимается организацией туров, признали, что материал был создан с помощью искусственного интеллекта и не прошел должную проверку. Текст был удален, а в компании заявили о пересмотре подхода к использованию автоматической генерации контента.

«Ненависть в интернете и ущерб, нанесенный нашей деловой репутации, были просто невыносимы», – говорится в комментарии туроператора.

В последние годы фиксируются и другие случаи, когда ИИ вводил туристов в заблуждение. Путешественники сообщали о поездках к несуществующим канатным дорогам, смотровым площадкам и природным достопримечательностям, описанным в статьях и видеороликах, созданных с помощью нейросетей. В отдельных ситуациях ИИ предлагал вымышленные названия горных районов и каньонов, из-за чего люди оказывались в труднодоступных или потенциально опасных местах без необходимой подготовки.

Кроме выдуманных локаций, распространены и ошибки в маршрутах и логистике. ИИ нередко указывает неверные дороги, устаревшие расписания транспорта или неправильное время работы туристической инфраструктуры, что приводит к срывам поездок и дополнительным рискам.

По словам специалистов, искусственный интеллект формирует ответы на основе анализа больших массивов текста, но не проверяет факты в реальном времени и может создавать правдоподобные, но ложные описания. В связи с этим эксперты рекомендуют использовать нейросети лишь как вспомогательный инструмент и обязательно перепроверять туристическую информацию по официальным источникам, картам и отзывам.