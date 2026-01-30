Брюки туриста в тайском пивном баре загорелись из-за одного предмета

Отдыхавший в Таиланде турист получил ожоги из-за одного предмета в своих брюках. Об этом сообщило издание The Pattaya News.

Когда в 3:00 утра 29 января 58-летний путешественник из Бельгии сидел в пивном баре на Уокинг-стрит в Паттайе, в его левом кармане внезапно взорвался и загорелся внешний аккумулятор. Пожар вспугнул отдыхающих, но сотрудники заведения оперативно потушили пламя и вызвали спасателей. Зарядное устройство бельгийца полностью сгорело и расплавилось. Пострадавшему оказали помощь на месте, затем его госпитализировали.

