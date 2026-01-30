Российским туристам во Вьетнаме преподали жесткий урок

Во Вьетнаме местные жители избили российских туристов за то, что те ночью приставали к девушке. Трое подвыпивших мужчин вели себя навязчиво, игнорировали явное недовольство вьетнамки, и это заметили прохожие. Судя по видео, несколько человек вооружились палками и дали отпор россиянам. После короткой стычки туристам пришлось быстро ретироваться.

Поведение путешественников за границей и ранее приводило к конфликтам: в соцсетях и СМИ появлялись истории о драках в барах и клубах, скандалах с персоналом отелей и конфликтах с полицией в Таиланде, на Бали и других популярных направлениях.

Так, в декабре 2025 года в Таиланде произошел конфликт между российской парой и бельгийцем из‑за просьбы не курить на пляже. Разговор на повышенных тонах перерос в потасовку.

На Бали российский турист был арестован за то, что устроил хаос в ресторане в районе Семеньяк, ломал мебель, угрозами с оружием пугал персонал и других гостей.

Еще один инцидент произошел на борту самолета, летевшего в Бангкок. Вылет задержали на 2 часа из-за того, что двое россиян в нетрезвом состоянии начали драку прямо в салоне – их вывели сотрудники полиции и запретили дальнейший полет, а по факту хулиганства возбудили уголовное дело.