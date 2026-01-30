Турпоездки за рубеж стали выгоднее

Ожидается значительный скачок в количестве зарубежных поездок из России в честь Дня защитника Отечества и 8 Марта 2026 года. По оценкам экспертов, турпоток может достигнуть 0,8–1 млн человек, что на 5–15% выше прошлогодних показателей. Укрепление рубля делает заграничные путешествия привлекательнее.

Самыми востребованными направлениями остаются Египет, ОАЭ и Таиланд, при этом растет интерес к Вьетнаму и Китаю. Примечательно, что поездки за рубеж стали выгоднее: средняя стоимость туров снизилась на 16%, а размещение в отелях – на 15%.

На фоне растущей популярности зарубежных направлений интерес к внутреннему туризму снижается, отметили «Ведомости». Однако ряд туроператоров фиксируют рост бронирований внутри страны, особенно в отелях и апартаментах. Наибольший рост спроса наблюдается в Мурманске, Нижнем Новгороде и Туле. В то же время эксперты отмечают существенное подорожание отдыха в России, что может являться одной из причин переориентации туристов на зарубежные направления.