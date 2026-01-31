Россияне активно нарушают ПДД на Пхукете

Полиция Пхукета подвела итоги работы за 2025 год. Согласно документу, с января по декабрь иностранным гражданам было выписано более 30,5 тыс. штрафов за нарушения ПДД, почти 12 тыс. из них пришлись на российских туристов.

Основная часть была связана с управлением транспортными средствами без водительских прав. Также фиксировались случаи неправильной парковки, езды без шлема и проезда на запрещающий сигнал светофора. При этом в 2025 году полиция начала жестко применять практику привлечения к ответственности не только водителей, но и прокатные компании, передающие транспорт лицам без прав. В результате дела были возбуждены против более чем 4,4 тыс. прокатчиков, значительная часть из них была оштрафована, а около 1,7 тыс. мотоциклов и автомобилей временно изъяты.

Несмотря на рост числа выявленных нарушений, смертность на дорогах Пхукета по итогам года снизилась. Кроме того, в период празднования Нового года на острове не было зафиксировано ни одного смертельного ДТП с участием иностранных туристов.

Отдельный блок отчета был посвящен системе уличного видеонаблюдения Phuket Eye. За год количество камер, интегрированных в полицейскую сеть, увеличилось более чем вдвое и превысило 500. Часть из них оснащена технологиями распознавания лиц и номерных знаков.