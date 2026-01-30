Российским туристам больше не ставят штампы в паспорта в аэропортах Камбоджи

Власти Камбоджи с начала 2026 года отказались от проставления штампов в паспорта туристов при пересечении границы через международные аэропорты и морские порты. Об этом в пятницу сообщили в МИД России.

© tourdom.ru

Как уточняется, сведения о въезде и выезде иностранцев теперь вносятся в электронную систему учета v-Pass. Бумажные отметки, включая штампы и QR-стикеры, больше не используются. Уведомления о пересечении границы туристы будут получать на адрес электронной почты, указанный при заполнении миграционной карты.

При этом порядок прохождения контроля на сухопутных пограничных пунктах остается прежним: путешественникам необходимо заполнять бумажную миграционную карту, а в паспорт ставится соответствующий штамп.

Туроператоры отмечают, что Камбоджа традиционно пользуется спросом у российских туристов, прежде всего как направление для экскурсионных поездок. До лета 2025 года продажи туров росли ежегодно в 1,5–2 раза. На динамике спроса сказалось обострение приграничной ситуации с Таиландом, однако интерес к посещению страны, в том числе к комплексу храмов Ангкор-Ват, сохраняется. Чаще всего Камбоджа предлагается в составе комбинированных маршрутов вместе с Таиландом, Лаосом, Вьетнамом или Малайзией.