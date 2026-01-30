На границе с Китаем могут ввести плату за въезд для туристов

Китайская сторона рассматривает возможность введения платы за въезд через погранпереход Маньчжурия – Забайкальск. Инициатива связана с возросшей нагрузкой на инфраструктуру.

© РИА Новости

«Обсуждают, что туристы будут платить порядка 50 юаней за въезд в Китай через Маньчжурию», – сообщил Biang.ru один из туристов, который пересекал границу по переходу Забайкальск–Маньчжурия на днях.

Рост пассажиропотока из-за безвиза привел к повышенной нагрузке на инфраструктуру перехода, что и стало причиной обсуждения нового сбора для ее содержания. На сегодняшний день единственным пунктом пропуска в Китай, где взимается подобная плата, остается речной Хэйхэ.

Напомним, после введения в 2025 году безвизового режима для группового туризма спрос на поездки в Китай резко вырос. Туроператоры отмечают, что осенью 2025 года цены на туры подорожали в среднем на 15-20%. Основные причины – высокая загрузка отелей, подорожание авиаперелетов и повышенный спрос на услуги гидов.