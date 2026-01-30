Вписывание детей в загранпаспорта родителей могут запретить

Правительство РФ официально инициировало отказ от практики вписания детей в загранпаспорта родителей. Соответствующие законопроекты были размещены в электронной базе Госдумы.

© tourdom.ru

Поправки затронут закон «О порядке выезда из РФ и въезда в РФ» и Налоговый кодекс. Из документов будет исключено упоминание о процедуре внесения данных о ребенке в паспорт родителя, а также отменена госпошлина в размере 500 руб. за эту услугу. Фактически данная норма уже давно утратила актуальность: в биометрические паспорта нового поколения информация о детях не вносится, а оставалась она только для 5-летних загранников старого образца.

В пояснительных материалах к инициативе указывается, что ключевая цель изменений – усиление защиты прав несовершеннолетних россиян при пересечении границы. Отмечается, что ряд зарубежных государств, особенно из числа недружественных, могут не признавать отметку в родительском паспорте и отказывать детям во въезде. Реформа логично продолжает вступившее в силу с 20 января правило, согласно которому каждый несовершеннолетний гражданин РФ для выезда за рубеж обязан иметь собственный загранпаспорт.

Судя по опросу в телеграм-канале «Крыша ТурДома», 60% респондентов поддерживают новые ограничения. Пользователи называют вписывание детей в загранник родителей анахронизмом, который лишь усложняет процесс путешествий.