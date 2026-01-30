Российские туристы в Таиланде столкнулись с необычной бытовой проблемой: из стиральной машины в их доме на протяжении нескольких недель исходил резкий неприятный запах. Как выяснилось, причиной стала мертвая змея, застрявшая в сливном шланге бытовой техники.

© tourdom.ru

Путшественники рассказали «Базе», что по местным строительным стандартам шланг был выведен на улицу – над канализационным колодцем. Вероятно, этим путем змея и проникла в дом. Она застряла в шланге и погибла. Супруги долгое время не могли установить источник неприятного запаха и лишь после проверки сливной системы обнаружили причину произошедшего.

Подобные случаи проникновения змей в жилые помещения фиксировались и в других странах. Так, в начале 2026 года в одном из жилых домов в Мумбае змею также обнаружили внутри стиральной машины; рептилию удалось извлечь живой и вернуть в естественную среду обитания.

В 2025 году в Москве жительница многоквартирного дома сообщала о змее, заползшей в квартиру через канализационную систему – рептилия была обнаружена в унитазе. Аналогичные инциденты происходили и в других регионах, где змеи проникали в дома через вентиляционные шахты, сливные трубы и щели в перекрытиях.

Эксперты связывают рост подобных происшествий с сезонной активностью рептилий, строительными работами вблизи жилых домов, а также с особенностями инженерных коммуникаций, через который животные могут проникать в человеческое жилье.