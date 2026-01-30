В Танзании российским туристам доступна оплата через Сбербанк

Российские туристы теперь могут расплачиваться в Танзании через Сбербанк онлайн. Об этом редакции TourDom.ru рассказали в туроператоре ITM group со ссылкой на информацию от принимающей компании и представителя посольства РФ.

Для перевода по номеру телефона необходимо зайти в приложение Сбера, выбрать раздел переводов в другие страны, найти Танзанию и указать номер телефона. «Проверили – оплата проходит!» – отметил представитель ITM group Андрей Подколзин.

Он пояснил, что деньги поступают на номер телефона платежного сервиса M-Pesa, который доступен для абонентов в некоторых странах Африки, в том числе в Танзании.

Как убедился корреспондент «ТурДома», в разделе «перевод в другую страну», в перечне государств действительно появилась Танзания. Опция наверняка будет удобна для туристов, например, для оплаты покупок в магазинах, услуг гида или экскурсовода. Однако стоит иметь в виду, что для успешного перевода через приложение необходим Wi-Fi или стабильное интернет-соединение на смартфоне.

