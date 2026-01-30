Роспотребнадзор назвал страны с риском заражения лихорадкой денге

Роспотребнадзор предупредил россиян о риске заражения лихорадкой денге в ряде зарубежных стран и напомнил меры профилактики для туристов. В ведомстве подчеркнули, что в России заболевание не распространяется, однако ежегодно фиксируются единичные завозные случаи у путешественников, которые возвращаются из тропических регионов. Чаще всего из Таиланда, Вьетнама, Индонезии, Индии, Шри-Ланки и Доминиканской Республики.

Насколько опасны азиатские страны, можно судить по данным Всемирной организации здравоохранения за 2024 год (более свежей статистики пока нет). Таиланд – около 102,9 тыс. случаев, Индонезия – 257,3 тыс., Индия – 232,4 тыс. Шри‑Ланка – 46,4 тыс.

Лихорадка денге — это вирусная инфекция, которая переносится через укусы комаров, в основном вида Aedes aegypti. От человека к человеку болезнь не передается при обычном контакте, заразиться можно только через кровь, например при переливании или использовании одного шприца.

Заболевание начинается резко. Температура может подниматься до 39–40 градусов и держаться несколько дней, но иногда она сначала снижается, а потом снова ползет вверх. Часто появляются сильная головная боль, боль в глазах, мышцах и суставах, тошнота, рвота и увеличение лимфатических узлов. Почти у всех заболевших возникает обильная сыпь на теле и конечностях, которая сохраняется несколько дней и затем проходит с шелушением кожи.

Тем, кто планирует поездки в страны с высоким риском заражения, специалисты советуют носить закрытую одежду, пользоваться репеллентами, устанавливать москитные сетки на окна и двери, а также применять средства от комаров в помещениях.

В ведомстве также напомнили, что при появлении недомогания после возвращения из тропических стран необходимо как можно скорее обратиться к врачу и рассказать, откуда вы приехали. Это поможет быстрее поставить диагноз и избежать осложнений.