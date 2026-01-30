Российские туристы в Таиланде нашли змею в шланге стиральной машины

Российские туристы, отдыхавшие в Таиланде, столкнулись с неожиданной проблемой в своем жилье. Они почувствовали стойкий неприятный запах, исходивший от стиральной машины. При осмотре выяснилось, что сливной шланг аппарата выведен не в канализацию, а прямо на улицу, и в нем застряла змея.

© runews24.ru

Рептилия, по-видимому, заползла туда в поисках укрытия от шума соседней стройки, но не смогла выбраться обратно. Несмотря на то что машинка продолжала работать, змея долгое время оставалась в шланге, что и вызвало зловоние. Туристы самостоятельно извлекли незваную гостью.

Особенности аренды жилья в тропических странах заключаются в том, что нужно быть готовыми к неожиданным встречам с местной фауной, которая часто ищет убежище в человеческом жилье, особенно в сезон дождей или при изменении окружающей среды.

Ранее сообщалось, что депутат Бурматов рассказал, откуда берутся змеи, заползающие в квартиры.