В Южной Корее отреагировали на любовь русских и китайцев к КНДР

Южнокорейская некоммерческая организация предложила разрешить посещение туристической зоны Вонсан-Кальма в КНДР для корейцев, проживающих за рубежом, включая российских граждан корейского происхождения. Данная инициатива была представлена в рамках семинара «Вонсан-Кальма: поиск нового решения для межкорейских отношений». Согласно бизнес-плану, программа нацелена на привлечение иностранных корейцев, в первую очередь из России, для изучения инфраструктуры курорта и налаживания сотрудничества.

«Организация выразила обеспокоенность тем, что по мере роста туризма в КНДР, особенно из России и Китая, Южная Корея оказывается вне информационного потока. Это грозит не только исключением с туристического рынка, но и ослаблением влияния Сеула на Пхеньян. В этой связи также было объявлено о начале подготовки к проведению международного брифинга во Владивостоке в августе этого года», – отмечается в сообщении.

В представительстве МИД РФ во Владивостоке, комментируя данную новость, отметили, что подобные прямые и резкие формулировки в исходном сообщении могут вызывать негативную реакцию и осложнять восприятие инициативы.