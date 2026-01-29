Количество иностранных посетителей в Малайзии в 2025 году достигло 42,2 млн человек. Это на 11,2 процента больше, чем в 2024 году, и на 20,4 процента превышает показатель 2019 года до пандемии. Об этом сообщает Bernama, партнер TV BRICS.

© globallookpress

Комментируя эти результаты, заместитель премьер-министра Датук Сери Ахмад Захид Хамиди заявил, что цифры отражают устойчивую позитивную динамику. По его словам, туристическая отрасль продолжает играть центральную роль в поддержке экономического роста страны.

Для сохранения этой динамики перед запуском кампании «Посетите Малайзию 2026» (VM2026) правительство намерено усилить координацию между всеми министерствами и ведомствами. Такое решение было принято на заседании Правительственного комитета по туризму и культуре. Участники заседания подтвердили важность туротрасли для увеличения валового внутреннего продукта (ВВП) страны, создания новых рабочих мест и укрепления экономики страны.

Цель кампании 2026 года – не только привлечь больше гостей, но и увеличить продолжительность их пребывания и общие расходы в стране. Отдельно обсуждались программа долгосрочного проживания, система премиальных виз, регулирование туристического транспорта, развитие круизного направления и создание транзитного центра для паломников.

Успех кампании VM2026, как подчеркнули в правительстве, зависит от тесного сотрудничества федеральных властей, правительств штатов и частного сектора.

В странах БРИКС+ рост международного туризма стал результатом целенаправленной государственной политики, инвестиций в инфраструктуру, маркетинга и упрощения визового режима.

Так, в Зимбабве по итогам третьего квартала 2025 года число прибытий выросло на 15 процентов в годовом выражении и достигло 520 751 человека. При этом деловой туризм вырос на 43 процента, а число отдыхающих – на 18 процентов, что указывает на укрепление деловой среды и рост привлекательности страны для отдыха. Как сообщает The Herald, партнер TV BRICS, большинство гостей прибыли из соседних африканских стран.

Целенаправленная политика также приносит результаты в Египте. В 2025 году страну посетили 19 млн туристов, а целью является доведение этого показателя до 30 млн ежегодно, сообщает Daily News Egypt, партнер TV BRICS. Для этого власти упростили въездные процедуры, расширили гостиничный фонд и работают над улучшением впечатления туристов, понимая, насколько важен первый опыт. Внедрение электронных виз и оптимизация работы аэропортов повысили конкурентоспособность Египта и позволили эффективнее использовать его культурное наследие.

ОАЭ служат примером того, как цифровизация меняет отрасль. Как сообщает Emirates News Agency (WAM), партнер TV BRICS, искусственный интеллект, умные сервисы и цифровые платформы интегрированы в отели, аэропорты и транспорт страны. Это повышает комфорт гостей за счет умных виз, бесконтактной регистрации, онлайн-данных о поездках и ИИ-сервисов, одновременно стимулируя инновации и поддерживая стартапы в туризме.

В Бразилии международный туризм стал мощным драйвером экономики. В 2025 году иностранные гости оставили в стране рекордные 7,9 млрд долларов США (примерно 602,5 млрд рублей) при 9,3 млн прибытий, что на 37 процентов больше, чем ожидалось. Согласно информации Brasil 247, партнера TV BRICS, это вывело страну в число мировых лидеров по темпам роста турпотока, а вклад сектора в ВВП достиг около 8 процентов.