Путешественница рассказала о «страшной правде» отдыха на Мальдивах

Российская туристка раскрыла «страшную правду» о стоимости отдыха на Мальдивах, рассказав, что билеты обошлись ей в 74 тысячи рублей туда и обратно. Этим она поделилась на своей странице @chekrizova.m в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

© Freepik

По словам автора ролика, в указанную сумму входил перелет из Москвы на Мале с багажом. Сам тур стоил в 120 тысяч рублей, включая проживание в двух отелях, завтраки и развлечения, в том числе купание с акулами. На ужин она тратила ежедневно еще по 800 рублей.

