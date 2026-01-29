Туристы замерзают на Кубе

Туристы на Кубе жалуются на холодную погоду.

«В Варадеро вчера и сегодня ветрено, пасмурно. Вообще не до загораний», – пишут они в соцсетях и прикладывают фото с хмурыми тучами нависшими над океаном.

Столбики термометра поднялись в четверг до 20 °С:

«Но ощущается как +15. Дождь временами. Продувает все даже в отеле».

Надеяться на идеальную погоду в январе в этих местах в принципе сложно, но все-таки обычно она балует чуть больше: «Прошлой зимой такого ужаса не было», – пишут завсегдатаи отдыха на острове Свободы. «Говоришь знакомым, что купаться нельзя, и они удивляются, не верят».

Заметно испортилась ситуация со вторника:

«До этого было идеально неделю, даже сгорели все. Перед этим тоже было дня 4 холодно. В общем погоду колбасит туда-сюда не по-детски».

В сегодняшнем похолодании отдыхающие винят арктический циклон, который в 20-х числах января накрыл Северную Америку и даже привел к десяткам жертв в США.

Если верить синоптикам в ближайшие дни погода в Варадеро будет чуть теплее – выше 20 °С, но с дождями. В выходные столбики термометров опять опустятся до 15–17 °С. А вот на следующей неделе несколько дней будут по-настоящему жаркими и солнечными – аж до 26 °С. Ситуация на Кайо-Коко схожая, в столице Гаване на пару пунктов даже холоднее. А вот в Ольгине лучше – в ближайшие дни может быть и до 30. В начале следующей недели обещают краткосрочное похолодание, но не ниже 20–22 в светлое время суток.

Некоторые философски относятся к выходкам небесной канцелярии. И пытаются с пользой проводить даже прохладные деньки:

«В такие хорошо ездить на экскурсии, смотреть все вокруг».

Кому-то также нравится в это время более пристально дегустировать местный ром:

«Все равно кайф сидеть у океана и пить коктейль».

