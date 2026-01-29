Стала известна судьба рейсов flydubai из Минска в Дубай

Рейсы лоукостера flydubai из Минска в Дубай возобновятся после месячного перерыва. Однако цены на билеты вряд ли обрадуют туристов.

© РИА Новости

Вылеты из столицы Беларуси будут выполняться ежедневно, начиная с 1 февраля. Обратные рейсы из Дубая запустят со следующего дня. Стоимость билетов на февральские рейсы туда и обратно, включая провоз багажа, составляет 43–46 тыс. руб. Схожие цены, кстати, предлагает и национальный белорусский перевозчик «Белавиа» на свои прямые рейсы.

При этом добраться до ОАЭ можно и дешевле, выбрав маршрут с пересадкой в Москве. Например, в середине февраля комбинации рейсов «Победы», «Белавиа» и «Аэрофлота» обойдутся примерно в 28 тыс. руб. Однако стоит учитывать, что такое путешествие с учетом стыковки может занять около суток в одну сторону. А в иных случаях и дольше.

Напомним, что flydubai в конце декабря отменила все рейсы из Минска и обратно, перенаправив программу в аэропорт Внуково. Изначально пауза в полетах планировалась до 7 января, затем ее несколько раз продлевали. Пассажиров на отмененные рейсы доставляли в Москву и обратно на специальных комфортабельных автобусах-шаттлах.

Арабский лоукостер любит делать сюрпризы пассажирам в праздничные даты. Год назад flydubai по техническим причинам приостановила рейсы из Минеральных Вод и Сочи с 27 декабря по 3 января.