«За такое надо увольнять». В Сети призвали наказать стюардессу

Грубая стюардесса авиакомпании United Airlines нахамила пассажиру и вызвала гнев путешественников. Пользователи форума Reddit ополчились против нее и призвали наказать бортпроводницу.

Один из пассажиров написал пост о том, что во время очередного перелета первым классом одна из членов экипажа вела себя грубо с ним и с другими попутчиками. Она приносила не те напитки и отказывалась признавать ошибки, повышая голос на клиентов. Более того, большую часть полета бортпроводница провела в телефоне. В комментариях недовольные пользователи сети призвали авиакомпанию предпринять меры.

«Заявите о ней. Я не хочу летать в одном самолете с такими людьми», «Этот человек не может контролировать эмоции и срывается на клиентах», «За такое надо увольнять», «Я тоже стюардесса и считаю это неприемлемым», «Надеюсь, вы пожаловались на нее», — единодушно писали юзеры.

