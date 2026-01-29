Названы авиакомпании для полета в Японию

После того, как китайские авиакомпании продолжили урезать рейсы в Японию на фоне конфликта между двумя государствами, у российских туристов встал реальный вопрос поиска альтернативы для полета в страну восходящего солнца на период цветения сакуры. Редакция TourDom.ru изучила все варианты, чтобы понять, как они отличаются по цене от полюбившихся китайских перевозчиков.

© РИА Новости

По прогнозам цветки на главном символе-дереве в Токио начнут распускаться с 20 марта. Мы сравнивали round trip из Москвы под эту дату на 7–10 дней с багажом.

Дешевле всего отправиться в Японию, как ни крути, именно китайскими авиакомпаниями. За 72 тыс. руб. 19 и 26 марта готова взять на борт Sichuan Airlines, но с очень большими пересадками в Чэнду по 20 часов. Если рассмотреть стыковки покороче, то будет уже минимум 86 тыс. И тогда можно будет выбирать еще и билеты China Eastern Airlines через Шанхай, China Southern Airlines через Гуанчжоу начинаются с 90 тыс.

А вот Air China уже кусается – перелет через Пекин предлагают за 147 тыс. Но все познается в сравнении с крупнейшими перевозчиками. Ценник Turkish Airlines в те же даты 19–26 марта откровенно не радует – 177 тыс. Но перелету через Стамбул дают прикурить арабские перевозчики с пересадками в своих базовых аэропортах – Etihad Airways возьмет на борт минимум за 248 тыс., Emirates за 353 тыс.

Но спустимся с небес на землю. Более бюджетные варианты, сравнимые с китайскими прайсами, например, есть у Vietnam Airlines. Перелет через Ханой 20–26 марта обойдется в 106 тыс. руб. Но за приемлемую цену придется заплатить 20-часовой пересадкой на обратном пути.

Есть еще не самый очевидный вариант попробовать стыковать в Ташкенте рейсы Uzbekistan Airways, но оттуда в Токио летают только по четвергам. Да и на начало цветения сакуры совсем не бюджетное предложение – 204 тыс при перелетах 19–27 марта.

