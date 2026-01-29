Роспотребнадзор: вирус Нипах не сможет попасть в Россию

В Роспотребнадзоре считают, что риск завоза вируса Нипах в Россию практически нулевой. Заболевание протекает тяжело и быстро, у вируса очень высокая смертность, поэтому больной, скорее всего, просто не успеет добраться до аэропорта, рассказала на пресс-конференции заместитель директора ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

Она также отметила, что в России действует система санитарного контроля «Периметр», которая работает на границе. Это позволяет выявлять пассажиров с признаками инфекционных заболеваний еще при въезде в страну, приводит слова Пшеничной ТАСС.

Также представитель Роспотребнадзора напомнила, что в России нет условий, при которых вирус мог бы распространиться. Вспышки Нипаха происходят в странах Южной и Юго-Восточной Азии, где живут его переносчики – животные, обитающие в тропических лесах и питающиеся экзотическими фруктами. В российском климате такие переносчики выжить не могут: у нас нет ни тропиков, ни подходящих температур.

Ранее в Роспотребнадзоре сообщали, что внимательно следят за ситуацией в Индии, где были зафиксированы новые случаи заражения вирусом Нипах. При этом случаев завоза инфекции в Россию на данный момент не зарегистрировано.