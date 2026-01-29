Турпоток из России во Вьетнам побил доковидный рекорд

В 2025 году количество туристов из России, посетивших Вьетнам, выросло почти в три раза по сравнению с предыдущим годом. Там побывали 689 714 россиян — это больше рекорда допандемийного 2019 года (646 500 человек).

По данным Национального управления туризма Вьетнама (VNAT), в этом году Россия стала самым быстрорастущим зарубежным рынком для вьетнамского туризма, пишет Thanh Nien. Такой резкий рост объясняется сразу несколькими факторами. Основная причина, в том, что Вьетнам упростил визовый режим и восстановил чартерные рейсы из Москвы и других крупных городов России в Камрань и Фукуок.

Российские туристы все чаще выбирают длительные поездки — от 10 до 28 дней. Они активно пользуются не только экскурсиями, но и дорогими отелями, спа-центрами и дополнительными услугами, что заметно увеличивает доходы туристической отрасли страны.

По прогнозам, в 2025 году доход от туристических услуг во Вьетнаме может достичь 93,9 тыс. млрд донгов, а общий оборот туристического сектора превысит 1 млн млрд донгов, что станет рекордным показателем.